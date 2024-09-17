Евгений Кафельников рассказал, в чём заключается его работа с юниорами

Самый титулованный российский теннисист — олимпийский чемпион — 2000, победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников, ныне являющийся вице-президентом ФТР и отвечающий за работу с юниорами, рассказал, в чём заключается его деятельность.

— Моя работа заключается в том, чтобы смотреть, как каждый из юниоров развивается: в нужном или ненужном направлении, что нужно делать, чтобы быть лучшим.

— Какие возраста курируете?

— В основном — 14-15 лет. Ещё немного 16 лет.

— Много разъездов с такой работой?

— Было очень много. Начиная с весны и по август я практически всё время был в разъездах. Я просто дома не был. Работа тяжёлая. Вы сами понимаете, что разъезды сейчас очень сложны. Чтобы доехать из пункта А в пункт Б, нужно потратить 24 часа. Это реально тяжёлая нагрузка и на меня, и на детей. Но мне-то играть не надо, а детям приходится ещё играть. Чтобы долететь до Европы на детский турнир, нужно потратить практически сутки, что очень тяжело, — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Евгением Кафельниковым можно прочитать на «Чемпионате».