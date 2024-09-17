«Просто вау». Анна Калинская показала обновлённый образ

14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская освежила свой образ, чем поделилась с подписчиками, опубликовав видео.

«Просто вау», — подписала видео Калинская.

На прошедшем US Open — 2024 Калинская дошла до третьего круга, где уступила представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе. Встреча завершилась со счётом 3:6, 1:6. В парном разряде Калинская вместе с британкой Кэти Бултер не смогли выйти в третий круг турнира. Они уступили дуэту Деми Схурс (Нидерланды)/Луиза Стефани (Бразилия) на двух тай-брейках — 6:7 (8:10), 6:7 (5:7).

Далее Калинская планирует выступить на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай), который пройдёт с 25 сентября по 6 октября.