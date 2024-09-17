Кафельников: ощущается огромная нехватка квалифицированных юношеских тренеров

Самый титулованный российский теннисист — олимпийский чемпион-2000, победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников, ныне являющийся вице-президентом ФТР и отвечающий за работу с юниорами, высказался о проблеме квалифицированных тренеров в стране. Ранее Кафельников заявил о слабом уровне российских юниоров.

— Какая помощь в первую очередь нужна юному теннисисту?

— Квалифицированные кадры и тренеры. На данный момент ощущается огромная нехватка», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Евгением Кафельниковым можно прочитать на «Чемпионате».