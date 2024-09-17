Кафельников: бывают ситуации, хочешь бросить всё, но задаёшься вопросом: кто, если не я?

Самый титулованный российский теннисист — олимпийский чемпион — 2000, победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников, ныне являющийся вице-президентом ФТР и отвечающий за работу с юниорами, рассказал о нюансах своей деятельности.

«Подростковый возраст очень тяжёлый. Я понимаю, что нужно терпеть. Но бывают очень сложные ситуации, когда просто хочешь всё бросить и задаёшься вопросом: зачем мне всё это надо? Но потом возникает другой вопрос: кто, если не я, будет этим заниматься? Это меня сдерживает и даёт моральный импульс продолжать», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Евгением Кафельниковым можно прочитать на «Чемпионате».

