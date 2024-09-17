Кафельников: много ездили с племянником, пока нет результатов, которыми можно гордиться

Самый титулованный российский теннисист — олимпийский чемпион — 2000, победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников, ныне являющийся вице-президентом ФТР и отвечающий за работу с юниорами, рассказал о карьере своего племянника.

— Можете рассказать о вашем племяннике?

— Он играет по возрасту 14 лет. Там много ребят, например, играет сын Игоря Куницына. Что тут рассказывать? Много играли и ездили в этом году, но пока что нет результатов, которыми можно гордиться. Я понимаю, что это трудный процесс, в котором нужно терпение и сила воли. Пока что только вкладываем в него. Но как будет дальше — никто не знает.

— Есть ли уже наработанный стиль игры вашего племянника?

— Нет. Ещё раз говорю, пока ребята не до конца воспринимают то, что им доносят. Нужно улучшать много элементов в игре — технический арсенал и физический. Я понимаю, что некоторые дети в этом возрасте развиваются быстрее в связи с тем, что гормональный процесс идёт быстрее и так далее.

Я видел ребят, которые в 14 лет играют на одних и тех же турнирах — они уже весят по 70-75 килограммов. А мой племянник еле-еле за 50 переваливает. В этом возрасте есть огромная разница в подаче, мощности удара и многом другом. Какое-то резюме можно будет делать на следующий год. Пока что терпим, вкладываем и работаем на перспективу, — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Евгением Кафельниковым можно прочитать на «Чемпионате».