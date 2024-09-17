Евгений Кафельников: в подростковом возрасте все считают, что они умнее всех взрослых

Самый титулованный российский теннисист — олимпийский чемпион — 2000, победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников, ныне являющийся вице-президентом ФТР, рассказал о работе с юниорами.

— Видите задатки большого спортсмена у Евгения Кафельникова-младшего?

— Рано об этом говорить. Желание играть, соревноваться и побеждать у него есть. Но, может, в связи с тем, что мозг развивается не так быстро, как хотелось, такого же желания работать нет. Всех приходится заставлять работать через не могу.

К сожалению, в России в этом возрасте все считают, что они всё знают, умнее всех взрослых и сами разбираются, что им нужно. Подростковый период самый тяжёлый. Нужно не упустить его, а быть рядом и помогать. Я это делаю. Это огромнейший и энергозатратный труд как в физическом, так и в моральном плане. Не всё так просто, как бы хотелось, — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Евгением Кафельниковым выйдет на «Чемпионате» 17 сентября.