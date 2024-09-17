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Евгений Кафельников рассказал о трудностях в работе с юниорами

Евгений Кафельников рассказал о трудностях в работе с юниорами
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Самый титулованный российский теннисист — олимпийский чемпион — 2000, победитель двух турниров «Большого шлема», Евгений Кафельников, ныне являющийся вице-президентом ФТР, рассказал о трудностях в работе с юниорами.

«Самое главное, чтобы любой родитель или родственник старался быть на одной платформе с тренером. Если тренер говорит одно, а ребёнок начинает ныть и идёт к маме с папой, чтобы его пожалели, и его жалеют, тогда ни к чему хорошему такое не приведёт. Нужна строгая дисциплина, нужно заставлять. Не ко всем подросткам в этом возрасте приходит осознание того, что нужно», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Евгением Кафельниковым можно прочитать на «Чемпионате».

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