Евгений Кафельников рассказал, осознают ли юниоры ситуацию с баном России

Самый титулованный российский теннисист — олимпийский чемпион — 2000, победитель двух турниров «Большого шлема», Евгений Кафельников, ныне являющийся вице-президентом ФТР и отвечающий за работу с юниорами, рассказал, осознают ли его подопечные ситуацию с баном России.

— Сами ребята осознают ситуацию, в которой оказались?

— Не до конца. Кто-то мозгами доходит и понимает, кто-то — нет. Не могу однозначно сказать. Но они понимают, что по всем известным причинам не могут участвовать и выезжать на многие турниры. Таковы реалии.

— У вас есть понимание, как в этих реалиях пробиваться вверх по рейтинговой лестнице?

— Нет, — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Евгением Кафельниковым можно прочитать на «Чемпионате».