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Кафельников: сложно ожидать, что кто-то в ближайшем будущем сможет достичь больших высот

Кафельников: сложно ожидать, что кто-то в ближайшем будущем сможет достичь больших высот
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Самый титулованный российский теннисист — олимпийский чемпион — 2000, победитель двух турниров «Большого шлема», Евгений Кафельников, ныне являющийся вице-президентом ФТР и отвечающий за работу с юниорами, поделился ожиданиями от будущего в российском теннисе.

«В данной ситуации будет очень сложно ожидать, что кто-то в ближайшем будущем сможет достичь больших высот. Но тем мы и сильны — когда ничего не ожидаешь, кто-то может через трудолюбие и упорство добиться результата. Надеемся, кто-то сможет», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Евгением Кафельниковым можно прочитать на «Чемпионате».

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