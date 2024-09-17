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Бывший тренер Шараповой и Мыскиной скончался в возрасте 85 лет

Бывший тренер Шараповой и Мыскиной скончался в возрасте 85 лет
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Американский журналист Джон Вертхайм сообщил, что Роберт Лансдорп, бывший тренер Марии Шараповой и Анастасии Мыскиной, скончался в возрасте 85 лет.

«Покойся с миром, Роберт Лансдорп, такой недооцененный теннисный деятель и архитектор ударов, который внёс большой вклад в игры многих лучших игроков», — написал Вертхайм в одной из социальных сетей.

Лансдорп был одним из первых сотрудников знаменитой теннисной академии Ника Болетьери, которую он помог создать. Он тренировал множество успешных теннисистов, включая Андре Агасси, Джимми Коннорса, Монику Селеш и многих других.

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