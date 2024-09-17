Юлия Путинцева проиграла Аманде Анисимовой в первом круге турнира в Сеуле
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30-я ракетка мира 29-летняя теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева проиграла американке Аманде Анисимовой, занимающей 46-ю позицию рейтинга, в первом круге турнира в Сеуле (Корея) со счётом 3:6, 6:7 (5:7).
Сеул (ж). 1-й круг
17 сентября 2024, вторник. 06:55 МСК
30
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|6 5
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|7 7
46
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. Путинцева сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету её соперницы ни одной подачи навылет, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Аманда Анисимова встретится с победительницей пары Татьяна Мария — Виктория Томова.
Напомним, турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей прошлого года является третья ракетка мира американка Джессика Пегула.
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