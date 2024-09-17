Юлия Путинцева проиграла Аманде Анисимовой в первом круге турнира в Сеуле

30-я ракетка мира 29-летняя теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева проиграла американке Аманде Анисимовой, занимающей 46-ю позицию рейтинга, в первом круге турнира в Сеуле (Корея) со счётом 3:6, 6:7 (5:7).

Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. Путинцева сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету её соперницы ни одной подачи навылет, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Аманда Анисимова встретится с победительницей пары Татьяна Мария — Виктория Томова.

Напомним, турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей прошлого года является третья ракетка мира американка Джессика Пегула.