Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надя Подорошка — Ксения Ласкутова, результат матча 17 сентября 2024, счёт 2:0, 1-й круг турнира WTA-500 в Хуахине, Таиланд

Надя Подорошка обыграла россиянку Ксению Ласкутову в первом круге турнира в Хуахине
Комментарии

74-я ракетка мира 27-летняя теннисистка из Аргентины Надя Подорошка обыграла россиянку Ксению Ласкутову, занимающей 366-ю позицию рейтинга, в первом круге турнира в Хуахине (Таиланд) со счётом 6:1, 6:0.

Хуахин-2. 1-й круг
17 сентября 2024, вторник. 07:05 МСК
Надя Подорошка
74
Аргентина
Надя Подорошка
Н. Подорошка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		0
         
Ксения Ласкутова
366
Россия
Ксения Ласкутова
К. Ласкутова

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Подорошка сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету её соперницы одна подача навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти. Надя Подорошка встретится в следующем круге с чешкой Катержиной Синяковой.

Напомним, турнир в Хуахине проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд составляет $ 267 082. Победительницей прошлого турнира в Хуахине является россиянка Диана Шнайдер.

Материалы по теме
Полина Кудерметова как лаки-лузер пробилась в основную сетку турнира WTA-500 в Сеуле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android