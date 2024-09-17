Надя Подорошка обыграла россиянку Ксению Ласкутову в первом круге турнира в Хуахине
Поделиться
74-я ракетка мира 27-летняя теннисистка из Аргентины Надя Подорошка обыграла россиянку Ксению Ласкутову, занимающей 366-ю позицию рейтинга, в первом круге турнира в Хуахине (Таиланд) со счётом 6:1, 6:0.
Хуахин-2. 1-й круг
17 сентября 2024, вторник. 07:05 МСК
74
Надя Подорошка
Н. Подорошка
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
366
Ксения Ласкутова
К. Ласкутова
Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Подорошка сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету её соперницы одна подача навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти. Надя Подорошка встретится в следующем круге с чешкой Катержиной Синяковой.
Напомним, турнир в Хуахине проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд составляет $ 267 082. Победительницей прошлого турнира в Хуахине является россиянка Диана Шнайдер.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 сентября 2024
-
09:14
-
08:51
-
08:37
-
08:34
-
07:00
-
03:08
-
00:48
-
00:23
- 16 сентября 2024
-
23:22
-
23:12
-
23:00
-
22:42
-
22:00
-
21:56
-
21:37
-
20:57
-
20:49
-
20:46
-
19:56
-
19:38
-
19:22
-
18:42
-
18:19
-
17:56
-
17:37
-
16:20
-
15:22
-
15:12
-
14:02
-
13:40
-
12:58
-
12:51
-
12:35
-
12:25
-
12:20