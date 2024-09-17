Надя Подорошка обыграла россиянку Ксению Ласкутову в первом круге турнира в Хуахине

74-я ракетка мира 27-летняя теннисистка из Аргентины Надя Подорошка обыграла россиянку Ксению Ласкутову, занимающей 366-ю позицию рейтинга, в первом круге турнира в Хуахине (Таиланд) со счётом 6:1, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Подорошка сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету её соперницы одна подача навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти. Надя Подорошка встретится в следующем круге с чешкой Катержиной Синяковой.

Напомним, турнир в Хуахине проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд составляет $ 267 082. Победительницей прошлого турнира в Хуахине является россиянка Диана Шнайдер.