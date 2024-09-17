Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира в Сеуле

163-я ракетка мира 21-летняя теннисистка из России Полина Кудерметова обыграла австралийку Присциллу Хон, занимающую 197-ю позицию рейтинга, в первом круге турнира в Сеуле со счётом 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 54 минут. Кудерметова сделала четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету её соперницы 10 подач навылет, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти. Кудерметова встретится в следующем круге с соотечественницей Екатериной Александровой.

Напомним, турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей прошлого года является третья ракетка мира американка Джессика Пегула.