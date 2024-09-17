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Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира в Сеуле

Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира в Сеуле
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163-я ракетка мира 21-летняя теннисистка из России Полина Кудерметова обыграла австралийку Присциллу Хон, занимающую 197-ю позицию рейтинга, в первом круге турнира в Сеуле со счётом 7:5, 6:4.

Сеул (ж). 1-й круг
17 сентября 2024, вторник. 06:55 МСК
Полина Кудерметова
163
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Присцилла Хон
197
Австралия
Присцилла Хон
П. Хон

Продолжительность матча составила 1 час 54 минут. Кудерметова сделала четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету её соперницы 10 подач навылет, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти. Кудерметова встретится в следующем круге с соотечественницей Екатериной Александровой.

Напомним, турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей прошлого года является третья ракетка мира американка Джессика Пегула.

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