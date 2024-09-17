Иржи Легечка прекратил сотрудничество с Томашем Бердыхом

Чешский теннисист, 36-я ракетка мира Иржи Легечка объявил о прекращении сотрудничества с Томашем Бердыхом.

«С сегодняшнего дня по обоюдному согласию я прекращаю сотрудничество с Томашем Бердыхом, с которым работаю с турнира Монте-Карло-2023. Но наши пути не расходятся. Мы продолжим работать с Томашем в составе команды Кубка Дэвиса», — написал Легечка на своей странице в социальных сетях.

В сентябре этого года бывший теннисист, финалист Уимблдона-2010, экс четвёртая ракетка мира Томаш Бердых стал капитаном сборной Чехии в Кубке Дэвиса.

22-летний Легечка — обладатель одного титула на турнирах уровня ATP. В январе 2024 года он стал победителем хардового турнира ATP-250 в Аделаиде (Австралия).