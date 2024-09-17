Синнер набрал рейтинговых очков больше, чем 10 итальянских теннисистов, вместе взятых

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер имеет 11180 очков в мировом рейтинге АТР. Это на 38 очков больше, чем общее количество очков десяти вместе взятых итальянцев.

Если сложить очки Лоренцо Музетти, Флавио Коболли, Маттео Арнальди, Лучано Дардери, Маттео Берреттини, Лоренцо Сонего, Фабио Фоньини, Луки Нарди, Франческо Пассаро и Маттии Беллуччи, то получится 11142.

23-летний Янник Синнер — двукратный победитель турниров «Большого шлема», в 2024 году он выиграл Открытый чемпионат Австралии и US Open. Всего в нынешнем сезоне Синнер победил на шести турнирах АТР в одиночном разряде.