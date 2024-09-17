Стала известна соперница Дарьи Касаткиной во втором круге турнира в Сеуле

Чемпионка US Open – 2017 американская теннисистка Слоан Стивенс уступила 105-й ракетке мира соотечественнице Хейли Баптист в первом круге турнира категории WTA-500 в Сеуле со счётом 6:7 (4:7), 2:6.

Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. Баптист сделала семь эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта изчетырёх заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, сделала две двойные ошибки и выиграла один брейк-пойнт из пяти.

В матче 1/8 финала Баптист встретится с российской теннисисткой 13-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной, которая из-за высокого рейтинга была освобождена от встречи в первом круге.