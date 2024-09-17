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Стала известна сетка турнира в Ханчжоу, где сыграют два российских теннисиста

Стала известна сетка турнира в Ханчжоу, где сыграют два российских теннисиста
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Прошла жеребьёвка турнира категории АТР-250 в Ханчжоу (Китай). В турнире примут участие два российских теннисиста — Карен Хачанов и Аслан Карацев.

Cетка турнира АТР-250 в Ханчжоу

Хачанов посеян под вторым номером, он пропустит первый круг, а во втором сыграет с победителем матча Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) — Юго Гастон (Франция). Карацев начнёт турнир встречей с итальянцем Маттией Беллуччи. Первым сеяным в Ханчжоу является датчанин Хольгер Руне.

Соревнования в Ханчжоу пройдут с 18 по 24 сентября. Они заменили турнир в Чжухае, который в 2023 году выиграл Карен Хачанов. В финале он обыграл японца Йосихито Нисиоку со счётом 7:6 (7:2), 6:1.

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