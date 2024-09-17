Стала известна сетка турнира в Ханчжоу, где сыграют два российских теннисиста

Прошла жеребьёвка турнира категории АТР-250 в Ханчжоу (Китай). В турнире примут участие два российских теннисиста — Карен Хачанов и Аслан Карацев.

Хачанов посеян под вторым номером, он пропустит первый круг, а во втором сыграет с победителем матча Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) — Юго Гастон (Франция). Карацев начнёт турнир встречей с итальянцем Маттией Беллуччи. Первым сеяным в Ханчжоу является датчанин Хольгер Руне.

Соревнования в Ханчжоу пройдут с 18 по 24 сентября. Они заменили турнир в Чжухае, который в 2023 году выиграл Карен Хачанов. В финале он обыграл японца Йосихито Нисиоку со счётом 7:6 (7:2), 6:1.