Гарбинье Мугуруса заявила, что Рафаэль Надаль говорил ей, когда завершит карьеру

Бывшая теннисистка, экс первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса рассказала о беседе с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» её соотечественником Рафаэлем Надалем весной этого года.

«Его трудно хорошо узнать, потому что он такой скромный. Мы немного поговорили во время «Мастерса» в Мадриде в этом году. Он сказал мне: «Это мой последний год», но больше ничем не поделился. Я не спрашиваю его о личных делах», — приводит слова двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» Mundo Deportivo.

Ранее 38-летний Надаль отказался от участия в Кубке Лэйвера – 2024, который пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).