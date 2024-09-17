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Димитров вспомнил своё первое участие в Кубке Лэйвера в команде с Федерером и Джоковичем

Димитров вспомнил своё первое участие в Кубке Лэйвера в команде с Федерером и Джоковичем
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10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вспомнил своё первое участие в Кубке Лэйвера в 2018 году. Тогда за команду Европы играли швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович.

«Ты видишь легенд на своей стороне. Борг сжимает кулак. Это классно. После первого сета Роджер подходит ко мне и говорит: «Чувак, хороший теннис». Такая обстановка… Новак на заднем плане кричит что-то по-сербски. Была отличная, отличная атмосфера. Все парни были феноменальны на протяжении всего матча. В целом была отличная поддержка», — приводит слова Димитрова официальный сайт Кубка Лэйвера.

Кубок Лэйвера — 2024 пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).

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