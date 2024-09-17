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Григор Димитров: я гораздо больше, чем теннис

Григор Димитров: я гораздо больше, чем теннис
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Десятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров высказался о значимости тенниса в своей жизни.

«Я люблю теннис. Но даже если я стану величайшим игроком всех времён, всё равно не хочу, чтобы меня определял только теннис. Я сам по себе, и хочу, чтобы меня запомнили таким, какой я есть на самом деле. Я гораздо больше, чем теннис», — приводит слова Димитрова официальный сайт Кубка Лэйвера.

Григор Димитров примет участие в Кубке Лэйвера — 2024. Турнир пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). Это седьмой розыгрыш в истории соревнований. Сборная мира становилась победителем двух последних турниров.

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