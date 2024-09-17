Пьетранджели заявил, что Синнер напоминает ему Лэйвера и Сампраса

Бывший итальянский теннисист Никола Пьетранджели заявил о схожести соотечественника Янника Синнера с легендарными теннисистами австралийцем Родом Лэйвером и американцем Питом Сампрасом.

«Мой друг Лэйвер был таким — чем сложнее становилась ситуация, тем лучше он мог выпутаться из неприятностей. Понимаю, что это может быть громоздкое сравнение, Род на данный момент остаётся кем-то недостижимым, но Янник обладает ментальной силой величайших чемпионов. И в чём-то он напоминает мне Сампраса», — приводит слова Пьетранджели Tennis365.

23-летний Янник Синнер — двукратный победитель турниров «Большого шлема», в 2024 году он выиграл Открытый чемпионат Австралии и US Open. Всего в нынешнем сезоне Синнер победил на шести турнирах АТР в одиночном разряде.