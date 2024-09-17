Пьетранджели: Янник Синнер сейчас сильнее всех

Бывший итальянский теннисист Никола Пьетранджели высказался о силе соотечественника Янника Синнера, а также предположил, что его единственным соперником будет испанец Карлос Алькарас.

«Синнер сейчас сильнее всех, цифры и уровень его тенниса это показывают, по моему мнению, когда он здоров, он непобедим. Возможно, только Карлос Алькарас может его побеспокоить, для остальных я не вижу никаких шансов.

В ближайшие несколько лет я предвижу сражение с испанцем за победу в самых крупных турнирах. Остальные далеки от их уровня, особенно сейчас, когда Джокович из-за своего возраста неизбежно идёт на спад. Мне бы хотелось увидеть Синнера с «Большой тройкой» на их пике, мы бы увидели много великого», — приводит слова Пьетранджели Tennis365.