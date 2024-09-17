Эмма Радукану обыграла Стирнс и вышла во второй круг турнира в Сеуле
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70-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). На старте соревнований она обыграла 48-го номера рейтинга американку Питон Стирнс на двух тай-брейках — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).
Сеул (ж). 1-й круг
17 сентября 2024, вторник. 10:45 МСК
48
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
0 : 2
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70
Эмма Радукану
Э. Радукану
Матч продолжался 2 часа 46 минут. Радукану выполнила две подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Стирнс три эйса, восемь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.
Во втором круге Эмма Радукану сыграет с китаянкой Юань Юэ (восьмая сеяная). Напомним, турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Победительницей прошлого года является третья ракетка мира американка Джессика Пегула.
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