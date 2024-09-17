«Я принимал ибупрофен». Тренер Арины Соболенко — о её победе на US Open — 2024

Антон Дубров, тренер второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко, поделился впечатлениями после победы своей подопечной на US Open — 2024.

«Арина справилась на отлично, придерживалась плана, доверяла процессу и вещам, о которых мы говорили каждый день. Она делала это, находясь под огромным давлением. Переиграть американку в финале Открытого чемпионата США очень тяжело, на этом стадионе всё время оказывается огромное давление. Я обычно всегда принимаю адвил [ибупрофен], потому что не могу справиться с волнением, а она на корте одна, против всех. Арина гордится собой, и вся команда очень гордится ей», — приводит слова Дуброва National News.

Напомним, 7 сентября 26-летняя Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В финале US Open она со счётом 7:5, 7:5 одолела на тот момент шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.