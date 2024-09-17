Россиянин Алибек Качмазов вышел в финал квалификации турнира ATP-250 в Чэнду

Российский теннисист 252-я ракетка мира Алибек Качмазов вышел в финал квалификационного раунда турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай). В полуфинальном матче предварительного этапа он в двух сетах обыграл 139-ю ракетку мира Хон Сон Чана из Южной Кореи — 6:4, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. Россиянин дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету южнокорейского теннисиста также два выполненных эйса, столько же двойных ошибок и единственный заработанный брейк-пойнт, который он реализовал.

В матче за выход в основную сетку турнира в Китае Качмазов сыграет с хозяином корта Цзе Цуем, занимающим 392-ю строчку в рейтинге ATP.