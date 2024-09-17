«Можем закончить год номером 1». Тренер Арины Соболенко — о целях на остаток сезона

Антон Дубров, тренер второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко, рассказал о целях своей подопечной на остаток сезона.

«Главная цель — быть в хорошей форме и не получить травму. Нужно закончить сезон на хорошей ноте. Прямо сейчас я бы сказал, что мы можем закончить год под номером 1 — действительно хорошая цель, но тур по Америке стоил нам много энергии и эмоций, поэтому первое, что нам нужно сделать, это научиться восстанавливаться как можно быстрее и поставить перед собой эту цель. У всех есть цели, и все говорят: «Я хочу выиграть четыре удара и финишировать №1». Это отличная цель, и вы можете её достичь, но для этого требуется время», — приводит слова Дуброва National News.

Напомним, Соболенко в сентябре прошлого года возглавила рейтинг WTА и продержалась первой ракеткой мира на протяжении восьми недель.