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Даяна Ястремская проиграла 130-й ракетке мира на старте турнира в Хуахине

Даяна Ястремская проиграла 130-й ракетке мира на старте турнира в Хуахине
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35-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла японке Маи Хонтаме (130-й номер рейтинга) в первом круге на турнире категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд). Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 7:5 в пользу японки. Ястремская была посеяна на турнире под первым номером.

Хуахин-2. 1-й круг
17 сентября 2024, вторник. 08:40 МСК
Даяна Ястремская
35
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		5
7 7 		7
         
Маи Хонтама
130
Япония
Маи Хонтама
М. Хонтама

Матч продолжался 2 часа 17 минут. Ястремская выполнила две подачи навылет, четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Хонтамы ни одного эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Во втором круге турнира в Хуахине Ястремская сыграет с представительницей Таиланда Ланланой Тараруди.

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