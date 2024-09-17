Даяна Ястремская проиграла 130-й ракетке мира на старте турнира в Хуахине

35-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла японке Маи Хонтаме (130-й номер рейтинга) в первом круге на турнире категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд). Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 7:5 в пользу японки. Ястремская была посеяна на турнире под первым номером.

Матч продолжался 2 часа 17 минут. Ястремская выполнила две подачи навылет, четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Хонтамы ни одного эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Во втором круге турнира в Хуахине Ястремская сыграет с представительницей Таиланда Ланланой Тараруди.