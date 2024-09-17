Александр Мюллер: Алькарас даёт подышать, Джокович постоянно душит

70-я ракетка мира французский теннисист Александр Мюллер сравнил ощущения от матчей с сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом. Француз играл с Джоковичем на US Open — 2023, с Алькарасом — на Уимблдоне-2023 и проиграл обоим в двух сетах.

«По правде говоря, после матча с Новаком у меня никогда не было таких же впечатлений на теннисном корте. Это было совершенно удушающе. Этот парень не оставляет тебе ничего, ни крошки, это ужасно. Я играл с Карлосом Алькарасом на Уимблдоне, это было более расслабленно, он даёт тебе немного подышать. А Новак постоянно тебя душит», — приводит слова Мюллера We love tennis.