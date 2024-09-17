«Воссоединился с болгарским братом». Новак Джокович опубликовал фото с Григором Димитровым

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира серб Новак Джокович и 10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров сделали совместное фото. Сегодня, 17 сентября, Джокович и Димитров проведут выставочный матч в Софии (Болгария).

Фото: Страница Джоковича в соцсетях

«Воссоединился с моим болгарским братом», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

Днём ранее Новак спел песню на болгарском языке под названием «Луда по тебе» («Без ума от тебя») певицы Камелии.

В недавнем интервью Новак Джокович признался, что сейчас его мотивируют лишь турниры «Большого шлема» и выступления за сборную Сербии.