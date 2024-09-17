Даяна Ястремская провела тренировку с российским теннисистом в академии Муратоглу

34-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская провела совместную тренировку с российским юниором Егором Навразиди в академии известного тренера Патрика Муратоглу несколько дней назад. Навразиди 15 лет. Видеоролик с тренировки опубликовала пресс-служба академии Муратоглу на своей странице в социальных сетях.

Даяна Ястремская неоднократно отказывалась пожимать руки российским теннисисткам после очных матчей.

Сегодня, 17 сентября, Ястремская проиграла 130-й ракетке мира японке Маи Хонтаме в первом круге на турнире категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд). Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 7:5 в пользу японки.