Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даяна Ястремская провела тренировку с российским теннисистом в академии Муратоглу

Даяна Ястремская провела тренировку с российским теннисистом в академии Муратоглу
Комментарии

34-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская провела совместную тренировку с российским юниором Егором Навразиди в академии известного тренера Патрика Муратоглу несколько дней назад. Навразиди 15 лет. Видеоролик с тренировки опубликовала пресс-служба академии Муратоглу на своей странице в социальных сетях.

Даяна Ястремская неоднократно отказывалась пожимать руки российским теннисисткам после очных матчей.

Сегодня, 17 сентября, Ястремская проиграла 130-й ракетке мира японке Маи Хонтаме в первом круге на турнире категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд). Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 7:5 в пользу японки.

Материалы по теме
«Лучший тренер ударов в истории». Ушёл из жизни легендарный наставник Шараповой и Сампраса
«Лучший тренер ударов в истории». Ушёл из жизни легендарный наставник Шараповой и Сампраса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android