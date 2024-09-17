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«Все трое великолепны, но он мой кумир». Касаткина назвала лучшего из «Большой тройки»

«Все трое великолепны, но он мой кумир». Касаткина назвала лучшего из «Большой тройки»
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Российская теннисистка 13-я ракетка мира Дарья Касаткина рассказала, кого считает лучшим из представителей «Большой тройки».

«Все трое великолепны, но мой кумир — Надаль. Я люблю его независимо от результатов. Глядя на результаты Новака Джоковича. делаю вывод. что он является лучшим за всё время. Вообще, обсуждать, кто из них лучший, бессмысленно. Это дело вкуса», — приводит слова Касаткиной Sportklub.

37-летний Новак Джокович является рекордсменом по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» (24). 38-летний испанец Рафаэль Надаль выиграл на два трофея ТБШ меньше, чем сербский теннисист. Завершивший карьеру Роджер Федерер выиграл 20 чемпионских званий на ТБШ в одиночном разряде.

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