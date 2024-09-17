Людмила Самсонова в дуэте с Меликар-Мартинес вышла в 1/4 финала парного турнира в Сеуле

Российская теннисистка Людмила Самсонова в дуэте с Николь Меликар-Мартинес из США вышла в четвертьфинал парного турнира категории WTA-500 в Сеуле. В 1/8 финала соревнований в Южной Корее они в двух сетах обыграли южнокорейскую пару Дабин Ким/На-Ри Ким— 7:5, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. Российско-американский дуэт выполнил пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных (40%). На счету южнокорейской пары один эйс, четыре двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из семи заработанных (29%).

В 1/4 финала турнира в Сеуле Самсонова и Меликар-Мартинес встретятся с победительницами матча между российским дуэтом Екатерина Александрова/Яна Сизикова и парой Александра Панова (Россия)/Джулиана Олмос (Мексика).