Магда Линетт обыграла Лесю Цуренко на старте турнира в Хуахине

43-я ракетка мира польская теннисистка Магда Линетт вышла во второй круг на турнире категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд). На старте соревнований она обыграла украинку Лесю Цуренко (92-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:5.

Матч продолжался 1 час 53 минуты. Линетт выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12. На счету Цуренко ни одного эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Во втором круге турнира в Хуахине Магда Линетт сыграет с победительницей матча Мананчэйа Савангкаев (Таиланд, Q) — Ребекка Шрамкова (Словакия).