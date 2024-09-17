Магда Линетт обыграла Лесю Цуренко на старте турнира в Хуахине
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43-я ракетка мира польская теннисистка Магда Линетт вышла во второй круг на турнире категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд). На старте соревнований она обыграла украинку Лесю Цуренко (92-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:5.
Хуахин-2. 1-й круг
17 сентября 2024, вторник. 14:10 МСК
92
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Окончен
0 : 2
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43
Магда Линетт
М. Линетт
Матч продолжался 1 час 53 минуты. Линетт выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12. На счету Цуренко ни одного эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Во втором круге турнира в Хуахине Магда Линетт сыграет с победительницей матча Мананчэйа Савангкаев (Таиланд, Q) — Ребекка Шрамкова (Словакия).
Комментарии
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