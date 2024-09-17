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Симона Халеп высказалась о сотрудничестве между Осакой и её бывшим тренером Муратоглу

Симона Халеп высказалась о сотрудничестве между Осакой и её бывшим тренером Муратоглу
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Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп высказалась о сотрудничестве четырёхкратной победительницы турниров «Большого шлема» японской теннисистки Наоми Осаки с французским тренером Патриком Муратоглу.

«Возможно, это будет очень хорошее сотрудничество. Если Осака готова работать и делать то, что делала в прошлом, я думаю, они составят хорошую команду. Патрик — тренер, который много мотивирует, у него есть этот дар, и он очень строг в отношении тактики и статистики», — сказала Халеп в эфире телеканала Digisport.

В октябре 2022 года Халеп, тренировавшаяся под руководством Муратоглу, была временно отстранена от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Французский специалист взял на себя ответственность за попадание запрещённого препарата в организм спортсменки. После этого румынская теннисистка прекратила сотрудничество с Муратоглу.

Ранее стало известно, что Наоми Осака прекратила сотрудничество с бельгийском специалистом Вимом Фиссеттом и начала тренироваться под руководством Муратоглу.

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