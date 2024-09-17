Джимми Коннорс: у Синнера и Соболенко есть фактор страха. Игроки их боятся

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джимми Коннорс выделил общую черту итальянца Янника Синнера и белоруски Арины Соболенко.

«Теперь у Синнера и Соболенко есть фактор страха. Другие игроки их боятся. Это значит, что они начнут выигрывать матчи ещё до того, как выйдут на корт. Уверенность будет заключаться в следующем: «Если надо, я буду играть пять часов, но ты должен найти способ победить меня, потому что я сам себя не обыграю».

Считаю, что ради этого работают великие игроки. Это что-то особенное, и я думаю, что и у Синнера, и у Соболенко сейчас это есть», — приводит слова Коннорса Tennis365.