Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-500 в Сеуле: результаты игрового дня 17 сентября

Турнир WTA-500 в Сеуле: результаты игрового дня 17 сентября
Комментарии

Сегодня, 17 сентября, прошёл очередной соревновательный день на хардовом турнире категории WTA-500 в Сеуле. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого круга соревнований в Южной Корее.

Турнир WTA-500. Сеул, хард. Одиночный разряд. Первый круг, 17 сентября.

  • Аманда Анисимова (США) - Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:3, 7:6 (7:5)
  • Полина Кудерметова (Россия) - Присцилла Хон (Австралия) — 7:5, 6:4
  • Хейли Баптист  (США) - Слоан Стивенс (США) — 7:6 (7:4), 6:2
  • Виктория Томова (Болгария) - Татьяна Мария (Германия) - 6:2, 1:6, 6:0
  • Эмма Радукану (Великобритания) - Питон Стирнс (США) — 7:6 (7:4), 7:6  (7:5)
  • Айла Томлянович (Австралия) - Джан Су Джон (Южная Корея) - 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.
Сетка турнира в Сеуле
Календарь турнира в Сеуле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android