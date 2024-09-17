Турнир WTA-500 в Сеуле: результаты игрового дня 17 сентября

Сегодня, 17 сентября, прошёл очередной соревновательный день на хардовом турнире категории WTA-500 в Сеуле. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого круга соревнований в Южной Корее.

Турнир WTA-500. Сеул, хард. Одиночный разряд. Первый круг, 17 сентября.