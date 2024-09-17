Турнир WTA-500 в Сеуле: результаты игрового дня 17 сентября
Сегодня, 17 сентября, прошёл очередной соревновательный день на хардовом турнире категории WTA-500 в Сеуле. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого круга соревнований в Южной Корее.
Турнир WTA-500. Сеул, хард. Одиночный разряд. Первый круг, 17 сентября.
- Аманда Анисимова (США) - Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:3, 7:6 (7:5)
- Полина Кудерметова (Россия) - Присцилла Хон (Австралия) — 7:5, 6:4
- Хейли Баптист (США) - Слоан Стивенс (США) — 7:6 (7:4), 6:2
- Виктория Томова (Болгария) - Татьяна Мария (Германия) - 6:2, 1:6, 6:0
- Эмма Радукану (Великобритания) - Питон Стирнс (США) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)
- Айла Томлянович (Австралия) - Джан Су Джон (Южная Корея) - 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.
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