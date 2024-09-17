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«Скромность, желание работать и совершенствоваться». Эррани — о Синнере и Паолини

«Скромность, желание работать и совершенствоваться». Эррани — о Синнере и Паолини
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Итальянская теннисистка Сара Эррани высказалась об уникальности и неповторимости своих соотечественников — Янника Синнера и Жасмин Паолини.

«Мы надеемся, что он продлится как можно дольше. Янник и Жасмин — великие чемпионы, но прежде всего они являются примером для молодых. Их отличают скромность, желание работать и совершенствоваться. Они также феноменально умеют справляться с внешним давлением», — приводит слова Эррани Corriere dello Sport.

Сара Эррани стала чемпионкой Открытого чемпионата США — 2024 в миксте с Андреа Вавассори. В финале мэйджора Эррани и Вавассори (3) со счётом 7:6 (7:0), 7:5 обыграли дуэт из США Тэйлор Таунсенд/Дональд Янг (WC).

Для олимпийской чемпионки 2024 года 37-летней Эррани это шестой титул чемпионки турнира «Большого шлема» в карьере, предыдущие пять она завоевала в парном разряде.

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