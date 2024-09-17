«После Олимпиады остановилась бы, но мне так весело». Эррани — о завершении карьеры

Итальянская теннисистка Сара Эррани рассказала, что после Олимпиады в Париже планировала завершить карьеру.

«Я думала, что 2024 год может стать моим последним годом, после Олимпиады бы остановилась, но мне так весело, что Джас не отпускает меня. На данный момент у меня запланирован ещё один год, в котором мне придётся понять, как работать в одиночном и парном разрядах. В Нью-Йорке сыграла три турнира, включая смешанный, и физически была немного на пределе своих возможностей», — приводит слова Эррани Corriere dello Sport.

Сара Эррани в паре с Жасмин Паолини стали олимпийскими чемпионками в Париже. Они принесли Италии первое в истории золото Олимпийских игр в теннисе. В финальном поединке Олимпиады-2024 в Париже (Франция) они одолели российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.