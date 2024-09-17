Эррани — о миксте с Вавассори: победа в Нью-Йорке была прекрасна, мы сыграем вместе на AO

Итальянская теннисистка Сара Эррани поделилась планами сыграть в миксте со своим соотечественником Андреа Вавассори на Открытом чемпионате Австралии в следующем году.

«Взаимопонимание укрепилось после Уимблдона, где мы лучше узнали друг друга, часто тренируясь вместе. Победа в Нью-Йорке была прекрасна, мы также сыграем вместе на Открытом чемпионате Австралии», — приводит слова Эррани Corriere dello Sport.

Сара Эррани стала чемпионкой Открытого чемпионата США — 2024 в миксте с Андреа Вавассори. В финале мэйджора Эррани и Вавассори (3) со счётом 7:6 (7:0), 7:5 обыграли дуэт из США Тэйлор Таунсенд/Дональд Янг (WC).

Для олимпийской чемпионки 2024 года 37-летней Эррани это шестой титул чемпионки турнира «Большого шлема» в карьере, предыдущие пять она завоевала в парном разряде.