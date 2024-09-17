«Публика кричала «бу!» на разминке». Эррани — о переломном матче в паре на Олимпиаде

Итальянская теннисистка Сара Эррани заявила, что победа в матче второго круга с Жасмин Паолини на Олимпиаде в Париже в парном разряде с французским дуэтом Каролин Гарсии и Диан Парри стала переломной в гонке за золотом.

«Я считаю, что, оглядываясь назад, это был решающий матч всего турнира. Жасмин проиграла тяжёлый матч Шмидловой под палящим солнцем, в раздевалке она была уставшей и разочарованной; она приложила нечеловеческие усилия, чтобы сыграть этот дубль, думаю, она сделала это больше для меня, чем для себя. Она знала, как сильно я волнуюсь. Атмосфера на седьмом корте была напряжённая: французская публика уже кричала «бу!» во время разминки», — приводит слова Эррани Corriere dello Sport.

В матче второго круга в парном разряде Олимпиады в Париже Сара Эррани ии Жасмин Паолини обыграл Каролин Гарсию и Диан Парри со счётом 5:7, 6:3, 1:0 (10:8). В финальном поединке они одолели российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.