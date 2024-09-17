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Евгений Донской описал проблемы, с которыми сталкиваются теннисисты на азиатских турнирах

Евгений Донской описал проблемы, с которыми сталкиваются теннисисты на азиатских турнирах
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Российский теннисист Евгений Донской высказался о проблемах, с которыми сталкиваются теннисисты на азиатских турнирах.

«Если ты будешь есть мясо в Китае, есть шанс получить допинг. Один игрок рассказал: «Мне пришло уведомление от ATP: Внимание! Вы прошли положительный тест. По правилам, Вы должны быть дисквалифицированы… Но (маленьким шрифтом), поскольку тест был взят в Китае и количество очень маленькое, мы понимаем, что вы могли получить его через мясо».

Вся эта история раздражает – везде можешь получить какую-то ерунду. Я как-то заболел, 40 с лишним температура. У меня ничего с собой не было. А доктора на кортах ничего не дают, потому что это может не совпадать с антидопинговыми правилами», — сказал Донской в эфире YouTube-канала «Больше! Лайв».

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