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Евгений Донской рассказал о своём опыте выступлений в Азии

Евгений Донской рассказал о своём опыте выступлений в Азии
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Российский теннисист Евгений Донской поделился своим опытом выступлений на азиатских турнирах.

«Специфика [азиатских турниров] – 39 градусов и 80% влажности. 3:3 в третьем сете, и ты не можешь продолжать, потому что остаётся след от кроссовок на корте. Мы играли с австралийцем Омаром Джасикой. Он качает, бегает, держит. Закончился розыгрыш – минута, чтобы вытереть всё за ним, и опять начали. Гуанчжоу, Чжухай – жесть, там очень влажно!

Но я считал азиатские турниры лучшими. Организация на высшем уровне. В Шанхае в ресторане для игроков даже повар со звёздами Мишлен.

А болельщики, они такие… Я помню, Андрею Кузнецову девушка сделала предложение, чуть ли не с кольцом, но, конечно, в шутку. Они обожают теннис», — сказал Донской в эфире YouTube-канала «Больше! Лайв».

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