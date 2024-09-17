Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-250 в Хуахине: результаты игрового дня 17 сентября

Турнир WTA-250 в Хуахине: результаты игрового дня 17 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 17 сентября, прошёл второй соревновательный день на хардовом турнире категории WTA-250 в Хуахине. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого круга соревнований в Таиланде.

Турнир WTA-250. Хуахин-2, хард. Одиночный разряд. Первый круг, 17 сентября.

  • Синьюй Гао (Китай) — Сыцзя Вэй (Китай) — 6:3, 6:2
  • Надя Подорошка (Аргентина) — Ксения Ласкутова (Россия) — 6:1, 6:0
  • Арианне Хартоно (Нидерланды) — Моюка Учижима (Япония) — 6:1, 6:1
  • Маи Хонтама (Япония) — Даяна Ястремская (Украина) — 7:6, 7:5
  • Ребека Масарова (Испания) — Анна Бондарь (Венгрия) — 3:6, 7:6 (7:2), 7:5
  • Яна Фетт (Хорватия) — Чжэн Сайсай (Китай) — 2:6, 6:3, 6:3
  • Магда Линетт (Польша) — Леся Цуренко (Украина) — 6:2, 7:5
  • Ван Синьюй (Китай) — Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — 6:2, 6:4
  • Ребекка Шрамкова (Словакия) — Мананчэйа Савангкаев (Таиланд) — 6:2, 2:6, 6:4
Сетка турнира в Хуахине
Календарь турнира в Хуахине
Материалы по теме
Турнир WTA-500 в Сеуле: результаты игрового дня 17 сентября
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android