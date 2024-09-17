Турнир WTA-250 в Хуахине: результаты игрового дня 17 сентября

Сегодня, 17 сентября, прошёл второй соревновательный день на хардовом турнире категории WTA-250 в Хуахине. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого круга соревнований в Таиланде.

Турнир WTA-250. Хуахин-2, хард. Одиночный разряд. Первый круг, 17 сентября.

Синьюй Гао (Китай) — Сыцзя Вэй (Китай) — 6:3, 6:2

Надя Подорошка (Аргентина) — Ксения Ласкутова (Россия) — 6:1, 6:0

Арианне Хартоно (Нидерланды) — Моюка Учижима (Япония) — 6:1, 6:1

Маи Хонтама (Япония) — Даяна Ястремская (Украина) — 7:6, 7:5

Ребека Масарова (Испания) — Анна Бондарь (Венгрия) — 3:6, 7:6 (7:2), 7:5

Яна Фетт (Хорватия) — Чжэн Сайсай (Китай) — 2:6, 6:3, 6:3

Магда Линетт (Польша) — Леся Цуренко (Украина) — 6:2, 7:5

Ван Синьюй (Китай) — Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — 6:2, 6:4

Ребекка Шрамкова (Словакия) — Мананчэйа Савангкаев (Таиланд) — 6:2, 2:6, 6:4