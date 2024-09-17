Циципас поделился новой философской мыслью, где призвал ценить каждую секунду жизни

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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал новый философский пост, где призвал подписчиков ценить каждое мгновение жизни.

«Мы гонимся за будущим, но настоящее исчезает. Ловите каждую секунду, пока она не стала лишь воспоминанием», — написал Циципас в социальных сетях.

Стефанос Циципас примет участие в Кубке Лэйвера — 2024, который пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия), в составе сборной Европы. Это седьмой розыгрыш в истории соревнований. Сборная мира становилась победителем двух последних турниров.

На прошедшем US Open — 2024 Циципас выступил неудачно. Стефанос со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6, 5:7 проиграл представителю Австралии Танаси Коккинакису (86-я ракетка мира) в первом же круге.