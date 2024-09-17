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Соболенко с юмором сообщила, что вернулась к тренировкам после победы на US Open

Соболенко с юмором сообщила, что вернулась к тренировкам после победы на US Open
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в социальных сетях опубликовала пост, где в шутливой форме рассказала подписчикам, что вернулась к тренировкам.

«Забыла всем вам рассказать! Я вернулась к тренировкам давным-давно, лол», — написала Соболенко в социальных сетях и добавила три смайлика, смеющихся до слёз.

7 сентября 26-летняя Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В финале US Open Арина (2) со счётом 7:5, 7:5 одолела на тот момент шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу (6). Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.

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