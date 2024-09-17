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Новак Джокович: впервые в карьере у меня нет ни одного долгосрочного плана

Новак Джокович: впервые в карьере у меня нет ни одного долгосрочного плана
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о планах на данном этапе карьеры.

«Впервые в карьере у меня нет ни одного долгосрочного плана. Я живу настоящим, и посмотрим, что произойдёт. Сегодня играю в Софии, затем в Китае и на показательном турнире в Саудовской Аравии. После этого — не знаю. Посмотрим, что чувствую, и рассудим. Семейная жизнь очень важна для меня. Хочу быть со своей женой и детьми, быть частью их жизни. Повседневная жизнь — то, чего я не мог делать много лет. Мне нужно сбалансировать ситуацию, так что посмотрим. По-прежнему хочу гоняться за титулами и рекордами, но в то же время мне нужно быть умным и отдавать предпочтение одним турнирам над другими», — приводит слова Джоковича tenniskafe.

В недавнем интервью Новак Джокович признался, что сейчас его мотивируют лишь турниры «Большого шлема» и выступления за сборную Сербии.

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