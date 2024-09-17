«Очень легко играть с дивана». Димитров ответил всем критикам

10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров ответил всем своим критикам.

«Они не умеют играть в теннис. Очень легко играть с дивана. Если хочешь, бери мою ракетку, кроссовки и выходи на корт. Критики всегда будут. Это значит, что вы делаете всё правильно. У Новака тоже есть критики. Хотя в целом я о таких вещах не думаю. Сосредоточен на себе», — приводит слова Димитрова tenniskafe.

Григор Димитров примет участие в Кубке Лэйвера — 2024. Турнир пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). Это седьмой розыгрыш в истории соревнований. Сборная мира становилась победителем двух последних турниров.