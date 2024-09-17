Димитров — о допинг-деле Синнера: это заставило меня задуматься о двойных стандартах

10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров высказался о допинговом деле первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

«Как уже говорил, в Нью-Йорке меня больше всего поразило то, как обрабатывались протоколы этой ситуации. Как они распространялись? Есть игроки, которые столкнулись с совершенно разными процессами, с разными процедурами, и это заставило меня задуматься, не было ли двойных стандартов. Двойные стандарты, это, по сути, то, что я говорю. Мы видим это и в других видах спорта. Это не секрет. Но то, как разворачивалось это дело, было для меня очень странным, даже для человека, который много лет был в туре ATP. Мы знаем всё изнутри, особенно то, как проводятся турниры. Как члену комитета игроков мне странно, когда что-то подобное — будь то новости или спор — выходит наружу, и это кажется странным для всех», — приводит слова Димитрова Punto de Break со ссылкой на эфир канала bTv interview.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации.