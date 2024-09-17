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«Сборная Европы очень сильна». Федерер поделился предсказаниями на Кубок Лэйвера

«Сборная Европы очень сильна». Федерер поделился предсказаниями на Кубок Лэйвера
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Бывший теннисист 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от предстоящего Кубка Лэйвера.

«Я думаю, что сборная Европы в этом году очень сильна, она хорошо укомплектована. Высота низкая, что, по моему мнению, позволит лучшим игрокам победить. Думаю, что мы — всегда говорю «мы», потому что из Европы. В одиночных матчах мы явные фавориты, хотя знаю, что в сборной мира сейчас отличные игроки, которые играют очень хорошо, всё равно думаю, что большинство матчей в одиночном разряде будут в пользу сборной Европы, а затем в парном разряде, чувствую, что большинство матчей будет в пользу сборной мира», — приводит слова Федерера официальный сайт Кубка Лэйвера.

Напомним, Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч швейцарец провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

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