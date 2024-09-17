«Тренировались один раз». Федерер — о желании увидеть игру Алькараса на Кубке Лэйвера

Бывший теннисист 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер заявил, что с нетерпением ждёт возможности увидеть в деле четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса на Кубке Лэйвера.

«Я едва знаю Карлоса Алькараса, поэтому очень рад увидеть его игру в первый раз. Тренировался с ним только один раз на Уимблдоне, когда он был ещё юниором, а затем на следующий день мой тренер сказал: «Хочешь снова размяться с ним?», а я сказал: «Нет, всё в порядке, лучше разомнусь с его тренером, который был моего поколения, Хуан-Карлосом Ферреро». Могу извиниться перед Карлосом на этой неделе», — приводит слова Федерера официальный сайт Кубка Лэйвера.